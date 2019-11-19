В Якутии полицейский спас от голодной смерти четверых детей

Многодетная мать ушла на несколько дней к друзьям, заперев детей одних дома без еды и воды.

В Якутии в ходе обхода участка инспектор по делам несовершеннолетних собирался навестить дом многодетной матери с четырьмя детьми в возрасте от 10 месяцев до семи лет. Однако жилище выглядело пустым, а на двери висел замок. Тем не менее полицейский немного задержался и услышал внутри детские голоса. Он позвал старшую девочку и узнал, что мать заперла детей в доме несколько дней назад и больше не появлялась.

— Девочка сообщила, что мама ушла по делам ещё два дня назад, а они дома одни. Сообщив в дежурную часть о случившемся, инспектор вызвал социальные службы. По их прибытии взрослые вошли в дом через окно. В помещении они обнаружили детей в обессиленном состоянии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Якутии.

Как отметили полицейские, из еды у детей была лишь кастрюля с засохшими макаронами. На момент освобождения у малышей не было даже питьевой воды. Сам же дом находился в запущенном состоянии. При этом он обогревался электрическим обогревателем, что создавало угрозу возникновения пожара или замерзания детей в случае перебоев подачи электричества.

Дети были оперативно доставлены в больницу. Врачи диагностировали у них истощение, малыши были голодны и хотели пить.

— Местонахождение матери было установлено на третьи сутки. Женщина находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе проверки выяснилось, что на следующий день, когда она покинула своих детей, ей позвонила её мать. Бабушка изъявила желание навестить внуков, на что женщина её обманула, сказав, что из-за болезни младенца её визит к ним домой нежелателен, — сообщили представители ведомства.

В отношении 29-летней матери возбуждено уголовное дело. Старших детей отправили в специализированное детское учреждение, а младенец временно находится в районной больнице.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве женщина оставила восемь простуженных детей на бабушку и ушла на несколько дней. Ей также занимаются правоохранительные органы.