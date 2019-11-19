Лайф узнал о состоянии брошенных в квартире 8 детей: Больные и недоласканные

Старшим из них является восьмилетний мальчик, а младшему 19 ноября исполнилось полгода.

Пять мальчиков и три девочки, мать которых бросила их на пьяную бабушку и исчезла на три дня, находятся в больницах. У всех восьмерых детей ОРВИ, трём младшим поставили ещё один диагноз — бронхит, а у одного из полуторагодовалых мальчиков — паховая грыжа.

По словам источника Лайфа, все дети развиты физически и умственно согласно своему возрасту. На второй день после поступления в больницу они адаптировались: дети нормально питаются, веселятся и играют со сверстниками. Однако, как отмечают осмотревшие их специалисты, братья и сёстры "недоласканные, недолюбленные".

Он также уточнил, что у матери-одиночки 18 ноября забрали пятерых сыновей и трёх дочерей. Младшему из мальчиков всего шесть месяцев, а ещё двое — полуторагодовалые двойняшки. Девочки в возрасте шести, пяти и трёх лет.

Ранее москвичка рассказала, куда исчезла на несколько суток, бросив детей на пьяную бабушку.