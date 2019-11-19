Пропавшую журналистку "Интерфакса" нашли живой

Редактора "Интерфакса" Маргариту Игнатову нашли живой. Эту информацию подтвердили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что жизни девушки ничего не угрожает. Полицейские выясняют обстоятельства её исчезновения.
Напомним, девушку искали почти два дня. Ранее мать Маргариты рассказала полиции, что дочь ушла в церковь без денег, документов и телефона. По словам женщины, девушка не часто ходит в храм и обычно много времени там не проводит.
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