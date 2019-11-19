Двойнику Зеленского из Москвы предложили главную роль в сериале

Внезапно ставший знаменитым автомаляр из Узбекистана теперь согласовывает контракт с киностудией.

На двойника президента Украины Владимира Зеленского буквально обрушилась популярность. К уроженцу Узбекистана Умиджону Исабаеву подбегают в Москве с просьбой сделать селфи, а на горизонте появилась реальная возможность сделать карьеру в кино. Сам Умид называет переломным моментом интервью Mash.

Приезжему из Узбекистана предложили сыграть главную роль в комедийном сериале. Несложно догадаться, что Умиду прочат образ Владимира Зеленского. Продолжительность шоу пока не определена, но планируется четыре-шесть эпизодов.

— Один известный продюсер сейчас мне предлагает контракт. Мы его согласовываем... Я буду играть президента Зеленского. Подробный сценарий мне дадут после контракта, — говорит Умид.

Двойник Зеленского также признался, что он получил известность даже у российских знаменитостей. Так, телеведущий Андрей Малахов подарил ему костюм.

Ранее Умид уже рассказывал о себе и о том, какой бы вопрос задал украинскому лидеру при встрече.