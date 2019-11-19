Губернатор Сипягин потребовал уволить ответственных за столб посреди дороги

Видео с фэйлом чиновников Владимирской области разлетелось по Сети и стало вирусным.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал уволить директора филиала ГУП "ДСУ-3 "Вязниковское ДРСУ" Юрия Исакова после появления видео со столбом посреди дороги. Также на время служебной проверки от своих обязанностей отстранён гендиректор ДСУ-3 Станислав Шерстнев.

— Все, кто пренебрёг своими обязанностями, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье людей, будут наказаны, — написал Сипягин во "ВКонтакте".

Он также поручил оценить безопасность других дорог, где выполняет работы этот же подрядчик.

Напомним, что столбы линии электропередачи установили прямо посреди дороги у деревни Заозерье. Видео с фэйлом чиновников разлетелось по Сети и стало вирусным, правда, 18 ноября столбы всё-таки убрали с трассы.