Мать-одиночка рассказала об отце брошенных в квартире 8 детей: Он ни при чём

Женщина говорит, что средств на жизнь им хватает, единственное неудобство заключается в необходимости ютиться вдесятером в однокомнатной квартире.

Отец восьмерых детей, найденных в квартире с пьяной бабушкой, тоже живёт в Москве, но участия в их жизни не принимает. При этом мать заявила сотрудникам правоохранительных органов, что к бывшему у неё претензий нет. Об этом сообщил Лайфу источник.

Большая семья живёт на пособия. По словам матери-одиночки, в месяц она получает около 90 тысяч рублей. На жизнь средств хватает, но не на серьёзные покупки. Однако и тут Ольге оказывают помощь — волонтёры. Недавно женщине удалось купить плиту, стиральную машину, холодильник и ещё одну двухъярусную кровать. Единственное неудобство заключается в необходимости ютиться вдесятером в однокомнатной квартире. Жилплощадь принадлежит бабушке, и она часто высказывает недовольство по поводу сожительства. По словам собеседника Лайфа, Ольга рассказала о конфликтах с 63-летней матерью на этой почве.

Мать-одиночка отметила, что отец её детей тоже проживает в Москве. Тем не менее они не виделись уже около года. Однако Ольга зла на него не держит, говорит: "Это моё решение было рожать детей, поэтому он ни при чём". Сейчас женщина хочет навестить дочерей и сыновей в больнице, но пока не знает, пустят ли её туда.

Ольга пояснила, что уезжала в Воскресенск, оставив детей с бабушкой. Она работала в типографии у подруги, которая попросила помочь. Женщина также вступается за свою мать — мол, она выпила из-за стресса.

Ранее сегодня Лайф узнал о состоянии восьмерых братьев и сестёр, которые были доставлены в больницу.