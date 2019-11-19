Российские режиссёры снимут детектив про серийного убийцу Чикатило

Один из самых кровавых маньяков в советской истории совершил 53 убийства в период с 1978 по 1990 год.

Кинокомпания "Хайп" планирует снять детектив "Казнь" про советского серийного убийцу Андрея Чикатило. Согласие сняться в картине уже дали актёры Александр Паль и Виктор Сухоруков.

— Приятно, что артисты категории "А" заинтересовались нашим проектом, — передаёт ТАСС слова продюсера фильма Ильи Стюарта.

Производственный бюджет фильма — 100 миллионов рублей. Создатели картины отмечают, что вся история будет вымышленная, несмотря на то, что речь в кинокартине пойдёт о реальном маньяке. В основе сценария лежат переосмысленные материалы по делу Чикатило. Как рассказывают авторы проекта, главная мысль фильма — чтобы победить зло, надо стать ещё большим злом.

Андрей Чикатило совершил 53 убийства в период с 1978 по 1990 год. В числе его жертв 21 мальчик в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек — от 9 до 17 лет, а также 18 девушек и женщин.

14 февраля 1994 года он был расстрелян. Серийного убийцу успели казнить до вступления в силу моратория на смертную казнь, хотя сам Чикатило прилагал все усилия, чтобы отсрочить свой приговор и оттянуть время. Накануне казни Чикатило имитировал безумие.