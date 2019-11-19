Первая партия танков "Армата" начнёт поступать в войска в конце 2019 года

Как сообщил глава Ростеха, завершение поставки опытно-промышленной партии бронетехники состоится уже в 2020 году.

Первая опытно-промышленная партия перспективных российских танков нового поколения Т-14 "Армата" поступит на вооружение Российской армии в конце 2019 — начале 2020 года.

— В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия. Её поставка Вооружённым силам РФ состоится в конце 2019 — начале 2020 года, — приводит ТАСС слова главы "Ростеха" Сергея Чемезова на полях авиасалона Dubai Airshow 2019.

Как рассказывал Лайф, танк Т-14, более известный под названием "Армата", является перспективным оружием Российской армии. Ранее в Минобороны сообщали, что до конца года поступит партия из 16 танков.

Бронетехника имеет тяжёлую гусеничную унифицированную платформу, 125-миллиметровое орудие, способное в том числе стрелять ракетами, а также новейшее цифровое оборудование, необитаемую башню, бронекапсулу для экипажа. Ранее оказалась рассекречена уникальная система защиты танка "Армата".