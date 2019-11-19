Лайф публикует видео с жестоким избиением спецназовца ФСБ в Москве

Между капитаном и посетителями кафе произошёл конфликт, который вылился в потасовку.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом жестокого избиения капитана ЦСН ФСБ РФ. На кадрах видно, что у сотрудника Федеральной службы безопасности произошёл конфликт с посетителями кафе.

Сначала они устроили потасовку внутри заведения. Затем они вышли из здания и продолжили драку. В какой-то момент капитану наносят удар в голову, от которого он падает на асфальт и больше не встаёт.

Сотрудник ФСБ сейчас в ведомственном госпитале. Он лежит в отделении нейрохирургии.