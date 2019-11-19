Настя Рыбка написала встречное заявление на обвинившую её в краже подругу

По словам девушки, Монтана прилетела к ней из Амстердама и незаконно привезла с собой наркотики.

Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, опровергает обвинения подруги в краже телефона и денег. Белорусская модель написала против Дарьи Монтаны Андреевой встречное заявление.

— Мы вчера ночью написали встречное заявление в отношении Андреевой. Там дела посерьёзнее, связанные с наркотическими средствами... Занимается она (Андреева Д. — Прим. ред.) определёнными делами, я, как адвокат, не хочу давать формулировок. То, чем она занимается, — это противозаконно, — заявил адвокат Рыбки Дмитрий Зацаринский в эфире НСН.

Белорусская эскортница была более откровенна и в "Инстаграме" раскрыла суть обвинений. По словам Рыбки, Монтана прилетела к ней в Москву из Амстердама и незаконно привезла наркотики. Она даже показала переписку с "подругой", где та вымогает у неё деньги под угрозой сдать полиции — ведь таблетки находятся дома именно у Насти.

На чьей стороне правда в данной истории, предстоит выяснить полиции. Напомним, что, по версии модели из Петербурга, белорусская коллега украла у неё телефон и две тысячи евро во время совместного отдыха в башне ОКО.