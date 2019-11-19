Начальник управления ГУ МВД РФ по Нижегородской области задержан за взятку

По версии следствия, кадровик полицейского главка получил незаконное вознаграждение в виде бытовой техники за продвижение полковника МВД по службе.

Начальник управления по работе в личным составом ГУ МВД РФ по Нижегородской области Сергей Бывалов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области. Противоправная деятельность высокопоставленного полицейского была пресечена при содействии регионального УФСБ.

— По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый получил от одного из руководителей МО МВД России по Нижегородской области взятку в виде бытовой техники за оказание содействия в присвоении ему специального звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности, — прокомментировали в следствии.

На работе и в квартире подозреваемого были проведены обыски. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

В свою очередь НИА "Нижний Новгород" раскрывает личность самого взяткодателя. По данным местных журналистов, ещё одним звеном преступной схемы якобы является полковник Владимир Голованов. В настоящее время в регионе проверяется информация о его причастности к ещё одному коррупционному делу — получению взятки в крупном размере.

— Голованов якобы занимался "крышеванием" двух местных предпринимателей, которые осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, организовав пункты приёма металлолома без соответствующей лицензии, — говорится в сообщении нижегородского издания.