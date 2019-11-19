Киев заявил, что возможность продажи земли россиянам даже не обсуждается

Купленные российскими компаниями земельные участки обещают конфисковывать в пользу государства.

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко жёстко прокомментировал возможность покупки земли россиянами.

— Они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет чётко прописана, — заявил Лещенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, право на покупку земли сельскохозяйственного значения будет закреплено только за теми компаниями, основателями которых являются украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории государства.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается вынести земельный вопрос на всеукраинский референдум.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении скандальный закон о продаже земли, который вызвал волну протестов.