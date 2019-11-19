Заведено уголовное дело по факту обнаружения в Москве восьмерых детей без матери

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" по факту обнаружения в однокомнатной квартире в Москве восьмерых детей, младшему из которых всего полгода. Пять братьев и три сестры несколько суток находились с пьяной бабушкой.

Дело пока возбуждено "в отношении неустановленного лица".

Ранее Лайф выяснил, что мать воспитывала детей одна. Утром 15 ноября Ольга уехала на заработки в Воскресенск и вернулась только вечером 18 ноября. Женщина рассказала об отце своих детей и конфликтах с пожилой матерью из-за квартиры. Сейчас пять братьев и три сестры находятся в больнице.