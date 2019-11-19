В Кремле считают претензии Украины по газу абсурдными и неприемлемыми

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Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

В Кремле оценили претензии Украины к России по газу. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве их считают абсурдными и неприемлемыми.

Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми, — пояснил он.

Песков также напомнил позицию президента РФ Владимира Путина и пояснения лидера страны, которые он дал по итогам саммита БРИКС в Бразилиа.

Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения. Президент объяснил, почему это плохо, — подытожил представитель Кремля.

Напомним, ранее "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из России через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым.

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