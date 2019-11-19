"Я же не лох". Мать усомнилась, что лишится детей из-за видео с малышом за рулём

На жительницу Татарстана завели уголовное дело по двум статьям, а полиция выписала ей штрафов на 35 тысяч рублей.

Агина Алтынбаева, многодетная мать из Татарстана, которая посадила шестилетнего ребёнка за руль машины на скорости 130 километров в час, прокомментировала Лайфу сообщения об уголовном деле, возбуждённом против неё. По словам женщины, она впервые слышит эту информацию.

— Вообще, любое дело заводится через 10 дней. Только что со Следственным комитетом общалась, давала объяснения. Следователь мне говорит: обычное объяснение, никакого уголовного дела, — рассказала Алтынбаева.

При этом скандально известная "яжемать" заявила, что знает обо всех выписанных на её имя штрафах на 35 тысяч рублей. По её словам, к такому административному наказанию она была готова. А вот в том, что её могут лишить родительских прав, сомневается.

— Детей они забирать... Я же не лох! — уверенно заявила женщина.

Напомним, ранее жительница Набережных Челнов опубликовала видео, как едет на машине со скоростью 130 км/ч, а руль держит совсем маленький мальчик. При этом мама несовершеннолетнего водителя заявила, что "не нуждается в убогих комментариях" и "живёт как хочет".

А в апреле 2018 года Алтынбаева публиковала ролик, как одной рукой держится за баранку автомобиля, а второй убаюкивает карапуза. При этом во время вождения женщина периодически отвлекалась от дороги и целовала малыша.