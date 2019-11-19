В "Нафтогазе" усомнились в рекомендации ЕС закупать газ в России

По версии Киева, комиссия призвала "Газпром" заключить долгосрочный контракт с новым украинским оператором ГТС.

"Нафтогаз" опроверг сообщения о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву вернуться к прямым закупкам природного газа в России с 2020 года. Официальное заявление украинской компании опубликовано в "Фейсбуке".

— Эти попытки убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления, — неправда,— говорится в сообщении.

По версии "Нафтогаза", ЕК призвала "Газпром" заключить по европейским правилам долгосрочный контракт о значительных объёмах с новым оператором украинской газотранспортной системы. В пресс-службе отметили, что это "соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы".

Ранее сообщалось, что "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из РФ через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве ответили на предложение мемом.