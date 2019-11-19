Лайф публикует видео с журналисткой у храма, в котором её нашли

Через два дня после пропажи девушку обнаружили в подсобном помещении на территории церкви в Ховрине.

В распоряжении редакции Лайфа оказалось видео с камер наружного наблюдения, на котором запечатлена редактор агентства "Интерфакс" Маргарита Игнатова перед своим таинственным исчезновением. На кадрах видно, как девушка уверенной и быстрой походкой направляется на территорию храма Иконы Божией Матери "Знамение" в столичном Ховрине.

Притом она даже не останавливается, как это обычно делают, чтобы покреститься перед входом на территорию храма.

Как сообщал Лайф, следующие два дня о журналистке не было вестей, Маргарита Игнатова отправилась в церковь без телефона и документов. Её поисками занимались родственники, полиция и волонтёры. Мать Маргариты рассказала полиции, что дочери перед исчезновением приснился страшный сон, из-за которого журналистка и решила помолиться.

Девушку обнаружили живой на территории храма, куда она и направлялась изначально. Всё это время она пряталась в одном из зданий. Когда журналистку нашли, она безостановочно твердила: "Это кажется".