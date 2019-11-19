Бросившая 8 детей в квартире москвичка уже так делала прежде

Женщина вынуждена жить вместе с матерью в её однушке. Комната вся заставлена кроватями.

Ольга П., оставившая восьмерых детей на несколько дней на пожилую бабушку, в прошлом году была поставлена на учёт за аналогичный проступок. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл 19 сентября 2018 года.

Тогда в квартире находилось семь детей, восьмой малыш родился спустя девять месяцев — 19.05.2019 года. Об оставшихся без присмотра мальчиках и девочках сообщили соседи. Мать на звонки не отвечала. В итоге детей забрали в больницу, а семью поставили на учёт. К ним ежемесячно приходили соцработники, помогли сделать в квартире ремонт и купить бытовую технику.

Кроме внезапных исчезновений, к Ольге нареканий не было. Соцработники отмечают, во время визитов в квартире было прибрано, характеристики на детей хорошие, женщина выполняла их рекомендации.

Ранее Лайф выяснил, что мать воспитывала детей одна. Утром 15 ноября Ольга уехала на заработки в Воскресенск и вернулась только вечером 18 ноября. Женщина рассказала об отце своих детей и конфликтах с пожилой матерью из-за квартиры. Сейчас пять братьев и три сестры находятся в больнице. По факту случившегося заведено уголовное дело.