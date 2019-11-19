Студент устроил поджог ради побега из общежития ночью

За оригинальный способ покинуть здание молодому человеку грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

В Новосибирской области студент Куйбышевского политехнического колледжа намеренно устроил поджог в своей комнате, чтобы выйти из общежития, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По данным МЧС РФ, молодой человек что-то поджёг, в результате чего сработала сигнализация. После оповещения о пожаре из здания было эвакуировано более 200 человек. Прибывшие на место пожарные следов огня в общежитии не обнаружили.

По словам администрации объекта, студент, предположительно, вызвал срабатывание сигнализации, чтобы выйти ночью из общежития. Правилами проживания это запрещено. Теперь молодому человеку грозит штраф до 1,5 тысячи рублей за ложный выезд пожарной бригады.

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