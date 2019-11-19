В Башкирии спасатель под аплодисменты достал собаку из реки — видео

В любой момент животное могло погибнуть, поэтому нужно было торопиться и обдумывать каждый шаг.

В диспетчерскую службу Муниципальной пожарной охраны города Салавата поступил звонок, и местный житель слёзным голосом попросил помочь собаке. Она сидела на тонком льду посреди пруда в городском парке. Животное боялось пошевелиться, потому что при каждом его шаге лёд хрустел, в любую минуту оно могло провалиться в холодную воду.

К месту выехала пожарно-спасательная группа. Один из пожарных на доске подплыл к животному и попытался его вытащить. Животное могло испугаться и перевернуть "лодку", поэтому спасатель действовал осторожно, обдумывая каждый шаг.

К этому времени на месте собралось немало зрителей. Они с тревогой наблюдали за каждым движением спасателя. Схватив собаку за холку, он оттащил её к берегу. Последовали аплодисменты местных жителей.

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