Тимошенко резко ответила Зеленскому на шутку о её фигуре

Депутат припомнила оппоненту номер "Квартала-95", в котором экс-шоумен изображал игру на рояле с помощью полового органа.

Лидер фракции "Батьковщина" Юлия Тимошенко резко ответила на колкое замечание президента Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Нардеп напомнила ему о комедийном прошлом в ответ на заявление о том, что у украинской оппозиции в лице Тимошенко отличная фигура, поскольку ей "просто не дают сладенького".

— Есть одна древняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше всё по сценарию… Ну, вы в курсе, — загадочно написала она в "Фейсбуке".

Дальше лидер "Батьковщины" пошутила, что будет ждать Зеленского на корпоративах "со своим фортепиано" — прозрачная отсылка на старый номер "Квартала-95", в котором нынешний президент Украины изображает игру на рояле с помощью интимной части тела.

Напомним, что Тимошенко назвала минувшую сессионную неделю самой "трагической" в истории Верховной рады из-за закона о продаже земли. В этом, по её мнению, виноват Зеленский.