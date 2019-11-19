В НАТО оценили возвращение Украине арестованных в Керченском проливе кораблей

Североатлантический альянс позитивно относится к решению России вернуть Украине арестованные в Керченском проливе корабли. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
— Приветствую передачу кораблей Украине. Это следовало сделать давно, — заявил он.
По словам Столтенберга, этот шаг может способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и помочь "нормандской четвёрке" найти "устойчивое политическое" решение украинского кризиса.
Как уже сообщал Лайф, 4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Возврат состоялся 18 ноября.
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