В НАТО оценили возвращение Украине арестованных в Керченском проливе кораблей

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Фото © ТАСС / Алла Дмитриева

Североатлантический альянс позитивно относится к решению России вернуть Украине арестованные в Керченском проливе корабли. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Приветствую передачу кораблей Украине. Это следовало сделать давно, — заявил он.

По словам Столтенберга, этот шаг может способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и помочь "нормандской четвёрке" найти "устойчивое политическое" решение украинского кризиса.

Как уже сообщал Лайф, 4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Возврат состоялся 18 ноября.

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