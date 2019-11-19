Адвокат доцента-расчленителя связал убийство с фазами Луны

По мнению правозащитника, полнолуние могло повлиять на психическое состояние историка-реконструктора.

На состояние Олега Соколова в день жестокого убийства его возлюбленной-аспирантки могла повлиять Луна. Об этом "Газете.Ru" заявил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Он отметил: то, что обострение психических заболеваний связано с активностью Луны, — это медицинский факт.

— Отсюда и народное поверье, что в это время в мир выходит нечистая сила. Не стоит забывать, что и место преступления находится недалеко от того дома, где персонаж Раскольников убил старуху-процентщицу в романе Достоевского, — добавил адвокат подсудимого.

Он пояснил, что психологи включили в анкету для экспертизы вопрос о фазе Луны во время преступления. В ночь убийства до полнолуния оставалось всего три дня.

Ранее Александр Почуев подтвердил, что его подсудимый пытался покончить с собой.