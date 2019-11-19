В российских школах появятся уроки кибербезопасности

Это необходимо, чтобы рассказать подросткам о существующих угрозах в Интернете и предложить эффективные меры борьбы.

Уроки по кибербезопасности могут появиться в российских школах. С данным предложением в Министерство просвещения обратилась Комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, сообщает News.ru.

Председатель комиссии Елена Сутормина рассказала агентству, что это нововведение поможет снизить уровень агрессии в молодёжной среде. Так, на уроках школьникам будут рассказывать о том, с какой противоправной информацией они могут столкнуться в Интернете, а также о кибербуллинге (интернет-травле).

— Психология закладывается у человека с раннего возраста. Нужно, чтобы в школах больше занимались воспитательной частью. И объясняли подросткам, что нужно не замыкаться, а делиться проблемами со сверстниками и родителями, — пояснила Сутормина.

Она отметила, что в Москве уже проводятся курсы, на которых дети собираются вместе с педагогами и родителями для решения проблем такой направленности, однако их недостаточно.

К слову, семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с агентством поддержала подобную инициативу и отметила, что уроки по кибербезопасности также могут снизить число преступлений, которые опосредованно связаны с детьми.

Раннее Лайф называл число школьников Москвы и области, ставших жертвой травли, в том числе в Интернете. Согласно проведённому исследованию, 70% опрошенных старшеклассников были свидетелями буллинга, 60% признались, что жертвой был знакомый, а 12% рассказали, что сами были участниками травли.