Зеленский назвал три темы, которые поднимет на "нормандском саммите" в Париже

Он планирует обговорить с коллегами обмен пленными, а также условия проведения выборов в Донбассе.

Украинский лидер Владимир Зеленский перечислил главные темы, которые он хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным, главой Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на встрече в "нормандском формате". Их три:

Конкретные сроки возвращения Донбасса под контроль Киева Условия проведения выборов в ЛНР и ДНР Конкретные сроки обмена пленными

— Когда мы говорим об освобождении наших ребят, обмене пленными или обмене всех на всех… для нас для всех, для меня лично тоже должно быть больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой. Я хочу говорить — когда, если всех, то когда. Для меня ответ "когда" — это конкретные сроки — в ближайшее время, — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с премьером Чехии.

Саммит "нормандской четвёрки" состоится 9 декабря в Париже. Свою готовность к переговорам в этот день уже выразили Меркель, Зеленский и Макрон. Сегодня данные о встрече подтвердили и в Кремле.

Напомним, что предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". Лайф публиковал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.