Бастрыкин взял под контроль дело о гибели двух жителей Пензы в яме с кипятком

Следствие начали по статье Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности.

Расследование дела о сварившихся заживо людях в Пензе взято под контроль центрального аппарата Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

— Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности, — также говорится в сообщении.

По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Напомним, автомобиль провалился в яму с кипятком на парковке у магазина. Находившиеся в салоне люди сварились заживо и умерли на месте от ожогов. Позже в Сети появилось видео, как машина провалилась в яму.