Российские военные удивились заявлению Турции о возобновлении операции в Сирии

По мнению представителя Минобороны РФ, подобного рода замечания могут привести к эскалации конфликта в регионе.

Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова к возобновлению военной операции "Источник мира" на севере Сирии из-за того, что США и Россия якобы не выполнили своих обязательств, вызвало недоумение среди российских военных. По мнению генерал-майора Игоря Конашенкова, официального представителя ведомства, заявления турецкого дипломата противоречат положениям меморандума, подписанного главой Турции Реджепом Эрдоганом.

— В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний, а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии. Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывoм о развязывании боевых действий может привести только к oбострению ситуации на севере Сирийской Арабской Реcпублики, а не к её урегулированию, как это зафиксированo в совместном меморандуме, пoдписанном президентами России и Турции, — сказал Конашенков.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. Почти через неделю Анкара согласилась временно приостановить наступление. А 22 октября на переговорах президента РФ Владимира Путина и Реджепа Эрдогана было принято окончательное решение об отказе от операции.

По итогам встречи глав России и Турции был принят меморандум, который предусматривает вывод курдских формирований в САР за пределы 30-километровой зоны от границы, а также совместное патрулирование оговорённой территории. Уже 23 октября первая колонна российской военной полиции прибыла к сирийско-турецкой границе и начала патрулирование приграничных территорий совместно с турецкими военными.