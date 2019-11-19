Появилось видео с обысками в бизнес-империи Фургала

Поводом для проверки стали подозрения в укрывательстве от налогов, неуплате пошлин и нелегальном вывозе металлолома в Корею.

Mash публикует видео с обысками бизнес-империи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ранее Лайф сообщал о документах, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Корею.

Отмечается, что следственные мероприятия прошли в офисах металлургических предприятий Хабаровского края, связанных с именем Фургала. Правоохранители пришли с внеплановой проверкой в офисы подразделений компании "Торэкс": "Амурсталь", "Сталком", "Дальпромснаб" и т.д. Примечательно, что, по данным СМИ, 25% в "Торэксе" принадлежит супруге хабаровского губернатора Ларисе Стародубовой. "Металлургическая королева" является сооснователем организации. Соучредитель "Торэкса" — близкий друг Фургала Николай Мистрюков. Ключевые посты в группе компаний также занимают приближённые хабаровского губернатора.

Поводом для масштабных обысков стали подозрения в укрывательстве от уплаты налогов, пошлин и нелегальном вывозе металлолома в Корею.