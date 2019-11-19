"Ты здоров!" Подросток умер на следующий день после выписки из больницы

Сначала Максима вовсе не хотели госпитализировать. Затем в больнице он провёл две недели, но ему так и не смогли поставить правильный диагноз.

В городе Всеволожске Ленинградской области 17-летний Максим Ильин 2 октября умер от геморрагического инсульта на следующий день после выписки с диагнозом "Менингит неясной этиологии" из Детского научно-клинического центра инфекционных болезней (ДНКЦИБ).

Галина Ильина, мама Максима, рассказала, что сын начал жаловаться на сильную головную боль с 15 сентября.

— В два часа ночи я проснулась от того, что он открыл дверь. Его шатало, поступь была нетвёрдая. Включила свет, а у него зрачки разные, один — большой, другой — маленький, — рассказала женщина.

Женщина вызвала скорую — вкололи обезболивающее, госпитализировать не стали. Врачи предположили, что боли связаны с половым созреванием мальчика. На утро легче не стало. Галина позвонила знакомому педиатру. Тот предположил, что у мальчика может быть менингит. Обратились в поликлинику, оттуда доставили в ДНКЦИБ. Там врачи сделали пункцию и, ничего не объяснив, отправили Максима на МРТ.

Вскоре Максиму полегчало. В больнице мальчик пролежал две недели. За это время ему сделали УЗИ мозга и ЭКГ. Позже врачи решили сделать повторную пункцию и, заявив, что он полностью здоров, выписали ребёнка.

На следующий день после выписки подросток занялся привычными делами: погулял с собакой, отвёл младшего брата в школу. Но с 15:00 он перестал брать трубку. Отец с младшим братом нашли его мёртвым в кровати. Мальчик умер от отёка мозга и разрыва средней артерии.

СКР 3 октября возбудил уголовное дело в отношении "неустановленных лиц". Родители Максима не понимали, почему дело завели не против конкретных врачей, если были готовы все результаты судебно-медицинской экспертизы. Позже они узнали, что уже 4 октября дело было прекращено по требованию прокуратуры. Правоохранители объяснили это тем, что мальчик проживал в области, а больница находилась на территории Санкт-Петербурга, поэтому этим должно заниматься СУ СКР города.

Дело отправили в Санкт-Петербург. Но там, по словам Галины, оно осело в канцелярии и когда будет зарегистрировано, неизвестно. Женщина также 14 октября написала жалобу на врачей в Минздрав. Но до сих пор ни заведующая, ни лечащий врач не отстранены.

Лайф запросил информацию о деле в управлении СКР Ленинградской области. Там подтвердили, что производство действительно открывали, но по требованию прокурора материалы направили в ГСУ СКР Санкт-Петербурга.

— Я ничего не знаю. Пока ничего не могу сказать. Неизвестно. Интересовались, таких данных не было, может получили, не знаю, — ответил в свою очередь Сергей Капитонов, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростовской области двухлетний ребёнок умер в машине скорой.