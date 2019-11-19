Во ФСИН отреагировали на слухи об отставке замглавы ведомства Максименко

В Федеральной службе исполнения наказаний отреагировали на слухи об отставке замглавы ведомства Валерия Максименко. В частности, никакого рапорта об увольнении во ФСИН не получали.

— Рапорт об увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе от заместителя директора ФСИН России Максименко В.А. руководству Федеральной службы исполнения наказаний не поступал, — сообщили журналистам в пресс-бюро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Максименко уходит в отставку. А до этого говорилось, что замглавы ФСИН больше не будет давать комментарии СМИ.