Стартовал второй блок тестов дистанционного этапа конкурса "Лидеры России"

В нём участникам предлагаются три испытания: тест управленческого потенциала, тест управленческой готовности и тесты специализаций.

Участники конкурса управленцев "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — приступают ко второму блоку дистанционного этапа. Тестирование направлено на управленческий потенциал конкурсантов. Кстати, всего к нему было допущено 20 тысяч человек.

— С тестом управленческого потенциала участники знакомы по предыдущим сезонам. Следующий тест второго блока дистанционного этапа — тест управленческой готовности. Он является авторитетным инструментом для оценки управленческой готовности, его прошли многие руководители страны. Тест позволяет идентифицировать человека в настоящий момент, выявить навыки практического управления "здесь и сейчас", — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

После прохождения теста управленческого потенциала и теста управленческой готовности участникам станут доступны испытания в рамках заявленных ими специализаций. Напомним, что в третьем сезоне "Лидеров России" впервые в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в сферах "Здравоохранение", "Наука", а также "Финансы и технологии".

Например, конкурсантов от сферы здравоохранения ожидает тест, связанный с их управленческими компетенциями именно в плане охраны здоровья. Им будет предлагаться решение специфических задач и будут проверяться знания нормативных актов, связанных с управлением в этой сфере.

— Кроме того, в рамках этого теста мы продиагностируем личностно-мотивационный профиль участника (поведенческий тип, карьерную мотивацию и деструкторы), — прокомментировал председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России" Павел Безручко.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. По итогам первых двух сезонов конкурса более 150 человек получили руководящие должности в федеральных и региональных органах власти.