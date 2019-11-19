Эксперт назвал красивые номера феодальным пережитком

Их владельцы пытаются повысить свой статус на дорогах за счёт коррупционных схем, считает юрист.

Красивые номера — это пережиток феодального мышления многих автовладельцев. Так считает партнёр юридической фирмы "ФБК Право", кандидат юридических наук Александр Ермоленко. Он одобрил согласованную Минэкономразвития и МВД РФ концепцию, которая позволит россиянам легально приобретать регистрационные знаки с тремя семёрками и другие "блатные" образцы.

По мнению юриста, сейчас многие приобретают их, чтобы подчеркнуть свой статус, причём делается это посредством коррупционных схем. А если все получат доступ к таким номерам, это "уберёт антураж исключительности их владельца".

— Это хорошая инициатива. Красивые номера — феодальный пережиток. В более развитых в этом плане странах их действительно просто продают. Есть аукционы — пожалуйста. У нас эти особые номера, будучи купленными официально, уже не будут доставлять такой радости, — приводит слова Ермоленко РИА "Новости".

Ранее Лайф писал о том, что все россияне смогут покупать красивые номера.