В Электростали появился живодёр, убивающий дворовых собак

Местные жители написали заявление в полицию, однако, по их мнению, правоохранительные органы бездействуют.

В подмосковном городе Электростали появился живодёр, который с особой жестокостью убивает собак. Волонтёры бьют тревогу уже с весны — тогда были зафиксированы первые случаи истребления дворовых животных. Об этом рассказала Лайфу местная жительница, чьи питомцы оказались среди жертв убийцы животных.

— У нас одна собака выбежала. Мы подумали, что пройдёт час и она вернётся. Час прошёл, мы пошли звать её домой, но её нигде не было. Решили, что она далеко в лес ушла, — рассказывает Евгения Григорьева.

По словам женщины, на следующий день после неудачных поисков семья вернулась домой и обнаружила, что у них пропал ещё один пёс, который никогда не отходил от дома. Тогда стало ясно: собаку кто-то забрал.

— Когда мы пошли на очередные поиски, меня как магнитом потянуло в кусты, где я увидела колодец. Там просто дыра в земле. Я когда заглянула туда — увидела обеих своих собак. Одна была с голым животом, лапа у неё оторвана. Не описать моих чувств, которые я испытала, — вспоминает Евгения.

Хозяйка отвезла тела собак на экспертизу в Москву и написала заявление в полицию, однако, по словам женщины, полицейские не спешат заниматься этим делом.

— Полиция приехала, сфотографировали колодец, и больше новостей от них не было. Я, конечно, понимаю, что это собаки, но может пойти и дальше. Мы боимся, у нас ребёнок маленький. Неизвестно, что у таких неадекватных людей на уме, — переживает женщина.

Евгения создала петицию, в которой призывает писать электронные обращения в правоохранительные органы. Она надеется, что внимание общественности поможет делу сдвинуться с мёртвой точки.

Ранее Лайф писал, что в Подмосковье живодёры жестоко убили собак, а потом сожгли дом их хозяина.