Туроператоры заметили растущий интерес россиян к Ирану

У страны очень богатая история, но есть два фактора, которые сдерживают поток путешественников.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о росте спроса на путёвки в Иран среди граждан РФ. По её словам, интересу не мешает даже близость к Ираку и другим ближневосточным странам с напряжённой обстановкой.

Как отметила Ломидзе, Иран — это древняя Персия, которая остаётся очень интересным для россиян направлением. Однако есть сдерживающие туристов факторы.

— Увеличению турпотока из России в Иран мешает визовый режим, так как визы оформляются не на границе. Кроме того, наличие иранской визы в паспорте может стать причиной ограничения для въезда в другие страны. Это останавливает российских туристов, — пояснила Ломидзе на пресс-конференции, которую транслировал Лайф.

Она также отметила рост спроса на 17–50% на организованные новогодние туры по России и за рубеж в 2019 году. В десятке самых популярных зарубежных направлений оказались Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Малайзия.

Ранее Ростуризм на фоне беспорядков в Ираке призвал граждан отложить путешествия в эту ближневосточную страну.