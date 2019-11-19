Украина задумала построить город на Луне с помощью "попрыгунчика"

На авиасалоне в Дубае инженеры из Незалежной презентовали макет посадочного аппарата, который, как ожидается, станет первым шагом к "украинизации" спутника Земли.

Конструкторское бюро "Южное" (ведущее предприятие космической отрасли Украины) представило концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов. Как сообщается на сайте предприятия во вторник, презентация стала фишкой авиасалона Dubai Airshow 2019. Своё ноу-хау украинские инженеры предлагают использовать для поиска полезных ископаемых или даже для возведения лунного города.

Пока это только модель, которая в масштабе 1:5 была представлена ​​на стенде украинских конструкторов. Однако в своей научной базе они уверены. Их lunar lander-hopper (что переводится как "попрыгунчик") после приземления на поверхность Луны способен совершить три прыжка на расстояние до 20 км, перенося с собой научное оборудование, а также выполнять в каждой точке приземления научные исследования.

Отметим, что в советское время КБ "Южное" гремело на всю страну и за её пределами. Именно на этом предприятии были разработаны космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана".

А прошлой весной стало известно о планах Украины построить базу на Луне, которая к 2062 году должна стать обитаемой. Программу предполагается выполнить в несколько этапов, первым из которых станет картографирование видимой поверхности Луны и разработка тяжёлой ракеты-носителя "Криптон", а также разгонного и посадочного модулей. Ключевые решения по этому проекту доверили, разумеется, специалистам КБ "Южное".