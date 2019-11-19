Учёные сделали противоакулий гидрокостюм: Прочнее стали и кевлара

Создан он из волокна, которое используется в бронежилетах, шлемах и других защитных средствах.

A new and unique material developed in Australia could help protect surfers against shark attacks. #9News pic.twitter.com/FQh9elDo5p — Nine News Adelaide (@9NewsAdel) November 19, 2019

Исследователи из Университета Флиндерса в Австралии разработали новый материал для гидрокостюмов, который обеспечивает лучшую защиту от укусов акул. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

Новинка состоит из неопрена с полиэтиленовыми волокнами сверхвысокой молекулярной массы. Такие волокна используются при создании бронежилетов, перчаток, защитных костюмов, шлемов, а также в альпинистском снаряжении. Основным преимуществом материала является сочетание лёгкости с высокой стойкостью к порезам, истиранию и проколам. Он прочнее стали в десять раз, кевлара — в 1,5 раза, не боится ультрафиолетового излучения. По словам учёных, созданный из новой ткани гидрокостюм также способен останавливать кровотечение.

Исследователи уже протестировали своё детище на акулах и подтвердили его превосходство над обычными неопреновыми гидрокостюмами. Эксперимент показал, что новый материал более устойчив к острым зубам смертельно опасного хищника.

Ранее сообщалось, что два британца 22 и 28 лет стали жертвами нападения акулы на островах Уитсанди в Австралии.