Медики рассказали, как есть сладкое без вреда для организма

По словам врачей, потреблять сладости надо в меру, но если сорвались, то необходимо сжечь лишние полученные калории.

Ежедневное и тем более избыточное потребление сладкого провоцирует развитие у человека сахарного диабета, потому отказ от сахара станет отличной профилактикой заболевания. Однако в случаях, когда всё же хочется побаловать себя сладким, стоит помнить о необходимости потом избавиться от полученных калорий, и лучше всего поможет в этом физическая активность.

— Вы можете съесть сладкое, если вы после этого взяли руки в ноги и побежали по дорожке. Главное, чтобы энергию и килокалории, которые вы получили со сладкой или жирной пищей, вы израсходовали, — рассказала РИА "Новости" директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

Её коллеги, врачи-эндокринологи, отмечают, что, несмотря на этот способ, за потреблением сахара в течение дня лучше следить, а иногда совсем отказываться от сладкого.

— Понятно, что это не означает, что 100% времени в течение всей последующей жизни, но в повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть, — заявил заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян.

Очень часто человек даже не догадывается о наличии у него заболевания, пока оно не проявится в виде каких-либо осложнений. Потому самый верный способ сохранить здоровье — придерживаться здорового образа жизни.

— Здесь не только генетика играет роль, но и внешние факторы, факторы питания, стрессы, двигательная активность, — добавил эндокринолог.

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