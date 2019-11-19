Бородина взорвалась после вопроса о мужских изменах: Любовницы — это дно!

Телеведущая сама оказывалась на грани развода из-за неверности супруга Курбана Омарова.

Бессменная ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина жёстко ответила девушке, которая попросила у неё совета в деликатном вопросе, — незнакомка призналась в связи с мужчиной, у которого есть жена и дети.

36-летняя телеведущая не стала подбирать выражений в адрес гуляющих налево мужчин и их любовниц. Единственным достойным выходом из данной ситуации, по убеждению Бородиной, является закончить эти отношения.

— Вы изначально знали, что он женат? Если да, то сами виноваты! Если нет, то, когда узнали, надо было обрывать. Что значит "люблю"?! Там семья и дети, а вы — чужая тётя! Если бы он хотел уйти, ушёл бы! А так вы разрушаете чужую семью! Любовницы — это дно! — заключила ведущая "Дома-2", слова которой приводит портал "Дни.ру".

К слову, вопрос мужских измен является для Бородиной чувствительным, поскольку она сама оказалась на грани развода из-за неверности супруга, бизнесмена Курбана Омарова. Спустя всего год после свадьбы ведущая призналась, что муж изменял ей, даже когда она была на последних сроках беременности.

Предыдущее общение Бородиной с подписчиками в "Инстаграме" также закончилось её резким выпадом в адрес хейтеров. Ведущая похвасталась своим походом в цирк и нарвалась на критику в комментариях. Звезда не растерялась и посоветовала пользователям соцсети обратить внимание на свои семьи и выступить против стриптиз-клубов, оставив цирки в покое.