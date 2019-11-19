Режиссёр "Ангелов Чарли" возложила ответственность за провал картины на мужчин

Она считает, что люди обязаны купить билет на фильм, иначе они подтвердят её опасения о безразличии сильного пола к такому творчеству.

Элизабет Бэнкс, чей фильм "Ангелы Чарли" провалился в прокате, обвинила в произошедшем мужчин, сообщает издание IndieWire. За первый уик-энд женский боевик собрал менее девяти миллионов долларов, что не оставило равнодушной режиссёра картины.

— Люди обязаны купить билеты и пойти на этот фильм. Этот фильм обязан заработать. Если этого не произойдёт, это только укрепит в Голливуде представление о том, что мужчины не ходят смотреть женские боевики, — заявила разгневанная Бэнкс.

На замечание о том, что "Капитан Марвел" и "Чудо-женщина" имели куда больший прокатный успех, Элизабет ответила, что это всё равно мужское кино.

На прошлых выходных картина "Ford против Ferrari" стала лидером проката в российских кинотеатрах.