Астролог оценил мистическую версию дела доцента-убийцы: Раки лунозависимы

Ранее адвокат Олега Соколова указал на народные поверья в поддержку своей "космической" теории.

Астролог Сергей Безбородный подтвердил Лайфу, что предположение о возможной связи жестокого убийства Олегом Соколовым его возлюбленной-аспирантки с фазой Луны не лишено смысла. По его словам, корреляция между полнолунием и обострением психических заболеваний у людей была доказана ещё в середине XX века.

— Это совершенно доказанный факт. Дополнительно можно сказать, что господин Соколов по знаку зодиака Рак, а Раки, мужчины особенно, находятся под очень сильным влиянием Луны. Однако это никоим образом не оправдывает того, что он сделал. Это может лишь доказывать его повышенную лунозависимость, — подчеркнул глава Школы научной астрологии в беседе с Лайфом.

Безбородный добавил, что полнолуние может учитываться судебно-психиатрической экспертизой, но ответственности за кровавое преступление данный факт с Соколова не снимает. Астролог напомнил, впрочем, что попытки объяснять преступление положением светил далеко не новы.

— Выступление адвоката господина Соколова апеллирует к знаменитым средневековым процессам, на которые нередко приглашались астрологи для того, чтобы прокомментировать те или иные преступления в соответствии с положением планет и звёзд на небе, — сказал Безбородный.

Ранее сегодня адвокат Соколова Александр Почуев поведал мистическую версию расправы над аспиранткой. По его словам, психологи включили в анкету для экспертизы вопрос о фазе Луны во время преступления. В качестве аргументов он привёл народные поверья и детали вымышленного убийства Раскольниковым старухи-процентщицы из романа "Преступление и наказание".