База отдыха решила отсудить у тюменца почти миллион за негативный отзыв

После публикации парня, по словам руководителей компании, её доход уменьшился более чем в два раза.

В Тюмени база отдыха "Куба" подала иск в Калининский районный суд на 19-летнего жителя города Никиту Юдина. С него требуют взыскать 888,6 тысячи рублей. Поводом для этого стал негативный отзыв о пляже, который молодой человек опубликовал в Сети после смерти его друга во время отдыха. Об этом сообщает 72.ru.

Парень в отзыве выразил мнение, что компания должным образом не обеспечивает безопасность своих клиентов. После отзыва ООО "Куба", на которое зарегистрирована база отдыха, заявило, что у них резко сократилась выручка. Якобы в 2018 году фирма за четыре дня заработала 1,5 миллиона рублей, а в 2019-м — всего 600 тысяч.

— Организация требует с парня разницу в прибыли (888 660 рублей) за то, что он опубликовал видеоотзыв со своим негативным мнением, — рассказал юрист Булат Акишев, представляющий интересы Никиты Юдина.

Кроме того, представители компании требовали завести на Юдина уголовное дело. Но так как отсутствовал состав преступления, правоохранительные органы дали отказ. Заседание по иску компании о защите чести и деловой репутации пройдёт 3 декабря.

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