В Киеве заявили о готовности к компромиссу на встрече "нормандской четвёрки"

По словам главы украинского МИД, делегация страны едет в Париж с "открытыми идеями и разумом".

На предстоящих в Париже переговорах лидеров стран "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина) Киев надеется достичь прогресса и даже готов к компромиссам. Такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом в Киеве сделал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

— Мы едем на "нормандскую встречу" с открытыми идеями, с открытым разумом. Мы готовы воспринять компромисс и привезти домой прогресс, которого украинцы так давно хотят. Надеемся, что на встрече мы достигнем реального прогресса, которого ожидаем с 2016 года, когда были последние встречи в "нормандском формате", — заявил украинский министр.

Напомним, саммит "нормандской четвёрки" состоится 9 декабря в Париже. Свою готовность к переговорам в этот день уже выразили Меркель, Зеленский и Макрон. Сегодня данные о встрече подтвердили и в Кремле.

Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Украины заявлял и о возможном выходе Киева из минских соглашений. Чуть позже он заверил, что Киев всё же намерен придерживаться соглашений, но у них есть альтернатива, в том числе с проведением военной операции в Донбассе.