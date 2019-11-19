Уволенная после фотосессии для Playboy чиновница продала квартиру из-за долгов

Девушка больше не смогла выплачивать ипотеку и на своей страничке в "Инстаграме" публично попрощалась со своим жильём.

Бывшая тюменская чиновница Анна Ануфриева продала квартиру из-за долгов по ипотеке, сообщает 72.ru. Напомним, что летом девушка оказалась в центре скандала после того, как снялась в откровенной фотосессии для конкурса журнала Playboy. В результате она приняла решение уволиться из тюменской администрации.

В своём инстаграме Анна опубликовала фотографию, где они вместе с подругой сидят на полу квартиры.

— Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любимы. Прости, что я где-то была небрежной, это оттого, что я слабая и многое не умею, а особенно просить чьей-то помощи. Спасибо тебе за всё. Ты навсегда в моей памяти, — подписала она снимок.

Напомним, что до скандала девушка занималась госзакупками в тюменской администрации.