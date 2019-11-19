Соседка — о бросившей восьмерых детей москвичке: Видимо, хочется свободы

Жительница дома понимает, почему её знакомой иногда хочется "сбежать" из однушки, в которой живёт десять человек.

Соседка назвала очень доброй и отзывчивой Ольгу П., которая в Москве на несколько дней оставила восьмерых детей на пожилую бабушку. Несмотря на собственные проблемы, москвичка умудряется помогать окружающим.

— Очень добрая девочка. Человек, у которого материальные проблемы, всегда открыт. Проблемы есть, которые надо помогать решать. Конечно, сбежишь, когда такое количество детей. Хочется, видимо, свободы. Я считаю, что в четыре руки с бабушкой они справляются на ура, — говорит собеседница Лайфа.

Наталья П. добавила, что дети у соседей воспитанные и развитые по возрасту.

Ранее Лайф выяснил, что мать воспитывала детей одна. Утром 15 ноября Ольга уехала на заработки в Воскресенск и вернулась только вечером 18 ноября. Женщина рассказала об отце своих детей и конфликтах с пожилой матерью из-за квартиры. Сейчас пять братьев и три сестры находятся в больнице. По факту случившегося заведено уголовное дело.