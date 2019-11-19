Власти Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину

По словам главы немецкого МИД, Москва якобы дала Берлину некоторые обещания по сохранению альтернативной ветки транзита (кроме "Северных потоков").

Несмотря на завершение срока действия контракта на транзит и поставку российского газа через Украину и отсутствие нового договора, Германия надеется, что транзит газа продолжится и после 2019 года. С таким призывом к сторонам обратился глава МИД Германии Хайко Маас на брифинге в Киеве.

Немецкий дипломат подчеркнул, что ранее во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что "реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для неё очень важная тема и президент Путин дал ей некоторые обещания".

— Мы сейчас находимся в периоде реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован. Есть ещё много проблем, которые надо решить, но я оптимистичен в том, что то, что мы обещали, сможем выполнить, — сказал Хайко Маас.

Напомним, ранее "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из России через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым. В свою очередь в Кремле претензии Украины по газу назвали абсурдными.