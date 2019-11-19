Аналитики выяснили, в каких отраслях зарплата растёт

Уровень оплаты труда увеличился в тех отраслях, где в нынешнем году возросла конкуренция, отметили эксперты.

Четверти россиян в 2019 году повысили заработную плату, ещё 18% — снизили, а у 57% опрошенных уровень оплаты труда остался без изменений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого аналитиками сервиса "Работа.ру".

Опрос показал, что с начала года чаще всего повышение зарплаты отмечали представители сферы производства и промышленности (17% респондентов), строительства и недвижимости (12%), торговли (10%), транспорта и образования — по 7% опрошенных.

— Повышение зарплат именно в сферах строительства, промышленности и торговли говорит о росте конкуренции между компаниями, развитии этих отраслей и важности удержания ценных кадров в массовых профессиях, ‎— прокомментировал результаты исследования замглавы сервиса Александр Ветерков.

Неделей ранее аудиторы из компании Ernst&Young (EY) представили другие данные относительно повышения зарплат в России.