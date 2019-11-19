"Газпром" заполнил сырьём обе нитки газопровода "Турецкий поток"

По проекту сухопутное и морское направления имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров.

Обе нитки газопровода "Турецкий поток" заполнили газом. Об этом сообщили в компании "Газпром". Сейчас завершают пуско-наладочные работы, затем трубу введут в эксплуатацию.

— Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приёмного терминала, расположенного у населённого пункта Кыйыкёй на побережье Турции, — отмечается в сообщении.

Компрессорная станция "Русская" и "участок берегового примыкания" на территории России также готовы к началу работы. А на приёмном терминале Турции заканчиваются пуско-наладочные работы.

Сухопутная и морская нитки "Турецкого потока" по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Они будут снабжать топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдёт до конца года.