Украинских депутатов предложили проверять на детекторе лжи

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий проверку народных депутатов на полиграфе. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте парламента.
У #Рада9 зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону "Про статус народного депутата України", яким передбачено проходження перевірки на поліграфі ✍️ pic.twitter.com/eZGfZhfzUA— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 19 ноября 2019 г.
Автором законопроекта является депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский. Он предлагает проверять народных депутатов на ложь каждые полгода.
Документом предусмотрено создание перечня обязательных вопросов для тестирования, а также обязательная съёмка процесса проверки депутатов на видео.
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