Украинских депутатов предложили проверять на детекторе лжи

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Фото © Twitter/verkhovna_rada

Авторы законопроекта считают полиграф самым распространённым средством выявления коррупционеров.

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий проверку народных депутатов на полиграфе. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте парламента.

Автором законопроекта является депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский. Он предлагает проверять народных депутатов на ложь каждые полгода.

Документом предусмотрено создание перечня обязательных вопросов для тестирования, а также обязательная съёмка процесса проверки депутатов на видео.

Ранее в Верховной раде предложили обложить налогом YouTube и Netflix.

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