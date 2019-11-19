Защита сестёр Хачатурян попросила о суде присяжных

Адвокаты ознакомились с обвинительным заключением, но не согласны с изложенным в документе.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян, которые обвиняются в жестоком убийстве своего отца Михаила, попросили о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Об этом Лайфу сообщил адвокат старшей из сестёр, 20-летней Крестины, Алексей Липцер.

Юрист подчеркнул, что защита не согласна с обвинением. Адвокаты сестёр настаивают, что девочки действовали в рамках необходимой самообороны и расправа стала следствием многолетних истязательств, побоев и даже сексуального насилия со стороны мужчины.

— Подписали протокол ознакомления с делом, заявили ходатайство о прекращении дела в связи с непричастностью Крестины к совершению преступления. Также было заявлено ходатайство о рассмотрении дела при поступлении в суд с участием присяжных заседателей, — пояснил Липцер.

Защита также подала третье, техническое, ходатайство — об обязательном проведении предварительных судебных слушаний перед началом рассмотрения уголовного дела по существу.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства, аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы, а также видео их первого допроса и следственного эксперимента.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.