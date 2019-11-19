Американский чиновник трижды получал предложение возглавить Минобороны Украины

Александр Виндман признался, что, хоть и родился в Киеве, всё равно считает себя гражданином США.

Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александр Виндман, рассказал, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк три раза предлагал ему возглавить украинское Минобороны.

— Он сделал это предложение три раза, — цитирует ТАСС Виндмана на выступлении в Специальном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США.

Соответствующее предложение Данилюк сделал, когда сотрудник СНБ в мае был на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Отвечая на вопрос, по каким причинам Виндман получил такое предложение, он сказал: "Я не знаю".

— Каждый раз я отказывал. По возвращении [в США] я уведомил своё начальство и соответствующие подразделения контрразведки об этом предложении, — признался он.

Виндман отметил, что стать министром обороны Украины было бы большой честью, однако заявил, что считает себя американцем.

— Это было довольно комично, когда меня просили рассмотреть предложение о том, чтобы стать министром обороны, — заключил он.

Александр Виндман, выходец из Киева, является главным экспертом по Украине в Совете национальной безопасности Белого дома. Именно он в конце октября сообщил о пропусках в стенограмме разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.